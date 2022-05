Le Honor Magic 4 Pro lancé à 1 099 € (ou moins)

La marque Honor avait profité du MWC 2022 en début d'année pour dévoiler le smartphone Honor Magic 4 Pro. Son nouveau flagship débarque désormais en France avec un lancement au prix de 1 099 €. Il bénéficie néanmoins d'une offre de pré-lancement.

Avec le design symétrique dit " Eye of Muse " de Honor qui loge un téléobjectif au centre, le Honor Magic 4 Pro affiche sur un écran OLED de 6,81 pouces d'une définition de 1312 x 2848 pixels (460 ppp) qui est incurvé sur les quatre côtés.

À technologie LTPO (Gen 3), l'écran a un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 Hz. La gamme de couleurs DCI-P3 est prise en charge à 100 % avec un Delta E inférieur à 0,5 et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Honor met en avant une modulation de largeur d'impulsion (MLI) de 1920 Hz.

Charge rapide de 100 W en sans fil

L'appareil est équipé du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Honor ajoute sa technologie Honor OS Turbo X pour améliorer la latence et la gestion de la mémoire, et introduit une technologie de rendu basée sur l'IA pour le jeu avec le GPU Turbo X.

Épais de 9,15 mm pour un poids de 215 g et certifié IP68, le smartphone embarque une batterie de 4600 mAh avec support de la charge rapide 100 W en filaire et également en sans fil. Il fonctionne avec une interface utilisateur Magic UI 6.0 basée sur Android 12.

La partie photo à l'arrière est composée d'un grand-angle de 50 mégapixels (capteur de 1/1,56"), ultra grand-angle de 50 mégapixels à 120° et téléobjectif périscopique de 64 mégapixels (zoom optique x3,5, zoom numérique x100, OIS). Un capteur dToF est présent. Honor souligne sa photographie computationnelle multi-caméra pour fusionner toute la plage de longueur focale.

Honor vante un niveau de qualité cinématographique qui s'accompagne d'une fréquence d'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde en 10-bit Log. À l'avant, la partie photo pour les selfies avec capteur de 12 mégapixels dispose d'un capteur de profondeur 3D.

Pour toute commande avant le 30 mai, le Honor Magic 4 Pro est proposé par Honor avec un chargeur sans fil Supercharge 100W d'une valeur de 179 € qui est offert, ainsi qu'une montre connectée Honor Watch GS3 offerte. Un coupon de réduction de 100 € peut en outre être récupéré sur le site Hihonnor.com. De quoi faire passer le Honor Magic 4 Pro sous la barre des 1 000 €.