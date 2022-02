Honor dévoile son smartphone Magic 4 Pro

Après avoir dévoilé son premier smartphone pliable Honor Magic V le mois dernier, la marque Honor profite du MWC 2022 pour annoncer la sortie internationale de sa série Magic 4. Elle comprend le smartphone Honor Magic 4 et Honor Magic 4 Pro qui sont tous deux équipés de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Reprenant le design symétrique " Eye of Muse " de Honor avec un téléobjectif au centre et certifié IP68, l'appareil le plus premium est évidemment le Honor Magic Pro. Épais de 9,15 mm pour un poids de 215 g, il affiche sur un écran OLED de 6,81 pouces avec définition de 1312 x 2848 pixels (460 ppp) qui est incurvé sur les quatre côtés.

Avec technologie LTPO (Gen 3), l'écran a un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 Hz. La gamme de couleurs DCI-P3 est prise en charge à 100 % avec un Delta E inférieur à 0,5 et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Honor souligne une modulation de largeur d'impulsion (MLI) de 1920 Hz qui est présentée comme la plus élevée jamais atteinte avec un écran LTPO.

Le Snapdragon 8 Gen 1 est associé à 8 / 12 Go de RAM et 256 / 512 Go de stockage. Honor reprend sa technologie Honor OS Turbo X pour améliorer la latence et la gestion de la mémoire, et introduit une technologie de rendu basée sur l'IA pour le jeu avec le GPU Turbo X. L'appareil embarque une batterie de 4600 mAh avec support de la charge rapide 100 W en filaire... et également en sans fil.

La partie photo à l'arrière est composée d'un grand angle de 50 mégapixels, ultra grand angle de 50 mégapixels et téléobjectif périscopique de 64 mégapixels (zoom optique x3,5, zoom numérique x100, OIS). Un capteur dToF est également présent. Honor vante sa photographie computationnelle multi-caméra permettant de fusionner toute la plage de longueur focale.

Un autre élément souligné est un niveau de qualité cinématographique qui s'accompagne d'un record avec une fréquence d'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde en 10-bit Log. À l'avant, la partie photo pour les selfies profite d'un capteur de profondeur 3D.

Concessions pour le Honor Magic 4 et prix

La version qui n'est pas estampillée Pro fait nécessairement des concessions comme au niveau du design et avec principalement une certification IP54, un écran incurvé sur deux côtés avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, pas d'upscaling SDR vers HDR, un téléobjectif de 8 mégapixels, zoom numérique x50, pas de capteur dToF, l'absence du capteur de profondeur 3D à l'avant, une batterie de 4800 mAh avec charge rapide 66 W en filaire.

Les smartphones Honor Magic 4 sont avec l'interface utilisateur Magic UI 6.0 basée sur Android 12. Ils seront disponibles en France dans le courant du mois de mai avec le Honor Magic 4 Pro à partir de 1 099 € et le Honor Magic 4 à partir de 899 €.