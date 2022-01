Honor Magic V : le smartphone avec écran pliable officialisé

La marque Honor s'invite sur le segment des smartphones avec écran repliable avec un premier modèle Honor Magic V qui se voit officialisé sur son marché national après une série de teasers.

On découvre un smartphone se repliant comme un livre avec un affichage interne souple 7,9 pouces en 2272 x 1984 pixels et rafraîchissement 90 Hz (ratio 10:9) et un affichage externe 6,45 pouces FHD+ profitant d'un rafraîchissement 120 Hz et au ratio 21:9.

C'est légèrement plus grand que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung dont il reprend les grands principes. Fermé, le smartphone mesure 14,3 mm d'épaisseur et passe à 6,7 mm une fois ouvert.

La charnière a été conçue pour résister à 200 000 ouvertures / fermetures.

Le smartphone est disponible en trois coloris : orange, noir ou argent. Comme prévu, le Honor Magic V profite du SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Il profite donc d'une compatibilité 5G et des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Sa batterie de 4750 mAh profite d'une charge rapide 66W, avec une capacité de charge à 50% en seulement 15 minutes.

A l'arrière, le bloc photo se compose bien de trois modules photo de 50 megapixels avec capteur grand angle, ultra grand angle et module spécial " Spectrum Enhanced ", tandis que les capteurs photo à selfie en poinçon sont de 42 megapixels.

Le Honor Magic V est annoncé en Chine avec un tarif de départ de 9 999 yuans (1390 € HT environ) mais rien n'est dit encore sur une commercialisation à l'international.