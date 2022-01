Honor Magic V : des rendus plus précis et les caractéristiques du smartphone avec écran pliable

La marque Honor se décide à se lancer sur le segment des smartphones pliants avec un modèle Honor Magic V qu'elle a évoquée au travers de plusieurs teasers. On a donc déjà une idée du design choisi pour ce modèle tandis qu'un passage en benchmark a confirmé la présence du SoC premium de Qualcomm.

Si les teasers ont montré partiellement le Honor Magic V, le site MySmartPrice propose des rendus plus détails de la face externe. Le smartphone reprend le style du Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec un affichage OLED souple sur la face interne, tandis qu'à l'extérieur on trouvera un affichage secondaire et un bloc photo de trois modules.

Trois coloris sont prévus (noir glossy, blanc avec motifs, orange avec faux cuir) et l'écran secondaire semble être incurvé sur la tranche externe et disposer d'un poinçon centré pour le capteur photo avant.

L'affichage externe devrait offrir une diagonale de 6,45 pouces avec dalle OLED, résolution FHD+ et rafraîchissement 120 Hz. L'écran OLED souple interne présente une diagonale de 7,9 pouces en résolution 2272 x 1984 pixels, avec un rafraîchissement de 90 Hz.

C'est bien un SoC Snapdragon 8 Gen 1 qui animera le Honor Magic V avec deux configurations mémoire : 12 Go RAM / 256 Go stockage ou 12 Go RAM / 512 Go stockage.

Le bloc photo comprend un module principal de 50 megapixels et ouverture f/1,9, un ultra grand angle de 50 megapixels f/2.2 et un troisième capteur 50 megapixels f/2.0. Le capteur à selfie serait de 42 megapixels.

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4750 mAh avec une charge rapide de 66W. L'ensemble pèsera tout de même 293 grammes avec une épaisseur de 14,3 mm une fois replié.

A noter que le Honor Magic V devrait bien disposer d'Android 12 dès son lancement, avec une surcouche MagicUI 6. Le prix n'est pas connu mais on évoque un tarif de départ de 13999 yuans, soit 2200 dollars / 1940 € HT.

La présentation officielle du Honor Magic V interviendra le 10 janvier et permettra de faire toute la lumière sur le smartphone et peut-être de savoir s'il sera commercialisé ailleurs qu'en Chine.