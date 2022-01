Honor Magic V : Le smartphone avec écran pliable passe par Geekbench

La marque Honor s'apprête à se lancer sur le segment des smartphones avec écran repliable avec un modèle Honor Magic V qui a commencé à faire quelques apparitions via des teasers.

On sait déjà qu'il devrait exploiter un form factor similaire à celui du Galaxy Z Fold 3 de Samsung mais le fabricant ne dit rien encore des caractéristiques. La logique voudrait qu'il embarque un affichage souple AMOLED d'environ 8 pouces avec un possible rafraîchissement 120 Hz.

Pour ce qui est du processeur, la présence d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 se confirme via un passage sur Geekbench. Sous la référence Honor MGI-AN00, le smartphone obtient des scores de 1176 en test single core et 3440 points en test multicore, très légèrement en-deça des données de référence.

L'appareil mobile testé embarquait 12 Go de RAM et tournait sous Android 12, ce qui devrait être sa configuration finale, avec la surcouche Magic UI par-dessus. La partie photo, la batterie et sa charge restent encore un mystère (on évoque une charge rapide de 66W) et il faudra attendre le 10 janvier pour en savoir plus.