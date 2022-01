Honor Magic V : le smartphone pliable présenté le 10 janvier

Honor ne compte pas faire durer le suspens plus longtemps : la présentation du Magic V se tiendra la semaine prochaine.

Après un teaser vidéo qui nous a alléchés, Honor vient de confirmer que son Magic V, premier smartphone pliable de la marque, serait présenté le 10 janvier prochain.

Le smartphone sera ainsi dévoilé lundi prochain à 12h30 au fil d'une conférence lui étant entièrement dédiée, preuve que la marque compte bien sur ce nouveau form factor pour s'imposer un peu plus sur le marché.

En marge de l'annonce, la marque a dévoilé un nouveau cliché partiel de l'appareil qui présente ainsi un peu plus son dos et ses 3 capteurs photo.

Contrairement à ce que prépare Honor avec son P50 Pocket au format clapet, le Magic V devrait pour sa part venir se positionner face au Galaxy Z Fold de Samsung, à savoir un smartphone qui se déplie comme un livre.

L'appareil disposerait ainsi d'un écran principal pliable et d'un écran externe.

Rappelons toutefois qu'Honor n'est pas le seul à préparer un dispositif du genre. Outre Samsung déjà bien installé sur le marché, on peut citer les Huawei Mate X2 et Oppo Find N. Rest également à savoir comment s'orientera la stratégie de Honor et si la marque peut se permettre de proposer une configuration de moyenne gamme dans un smartphone du genre tout en conservant un tarif agressif.