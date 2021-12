Huawei introduit le P50 Pocket avec écran pliable et au format clapet

Après un teasing la semaine dernière, Huawei dévoile son smartphone pliable P50 Pocket qui adopte un format clapet et un style à l'aspect luxueux assumé par la marque. Un écrin de 15,2 mm d'épaisseur replié (87,3 x 75,5 mm) pour un poids de 190 grammes.

Une fois déplié et alors épais de 7,2 mm, il affiche sur un écran OLED de 6,9 pouces d'une définition FHD+ (2790 x 1188 pixels), avec ratio 21:9 et taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz. Une originalité est l'écran circulaire OLED externe de 1,04 pouce à 60 Hz pour l'accès rapide aux notifications et à des widgets.

Le système de charnière ne laisse aucun espace entre les écrans quand l'appareil est replié. Ce dernier est équipé d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm uniquement 4G. Les sanctions américaines pèsent. Le SoC est associé à 8 Go de RAM et 256 Go stockage, voire 12 Go / 512 Go pour une édition Premium. Le smartphone embarque une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 40 W.

Le bloc photo au même format circulaire que l'écran externe comprend un module principal de 40 mégapixels, ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels avec lentille dite Ultra Spectrum pour capturer une plus grande gamme de couleurs. Le capteur photo pour les selfies est de 10,7 mégapixels.

Avec EMUI 12 (et évidemment sans les services Google), le P50 Pocket de Huawei est lancé en Chine à un prix de 8988 yuans (près de 1250 €) en configuration 8 Go / 256 Go, et 10988 yuans (1524 €) pour l'édition Premium avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Aucune indication pour un lancement hors de Chine.