Honor Magic V : la jolie fiche technique se précise encore

La marque Honor va se lancer à son tour sur le segment des smartphones avec affichage repliable et a déjà commencé à évoquer un modèle Honor Magic V qui attend toujours une présentation officielle.

Le fabricant n'a essentiellement dévoilé que l'aspect général du smartphone qui se rapprochera du style du Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec un affichage souple se repliant sur la face interne.

Les caractéristiques restent encore à l'état de rumeurs mais on semble s'orienter avec un modèle doté d'un affichage 8 pouces et d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Le leaker Digital Chat Station va dans ce sens et ajoute que l'affichage interne aura droit à un rafraîchissement de 120 Hz tandis que l'affichage externe sera en 90 Hz.

si la capacité de la batterie reste inconnue, le Honor Magic V pourrait profiter d'une charge rapide de 66W assurant une charge complète en une vingtaine de minutes. Pour la partie photo, la piste d'un capteur principal de 50 megapixels semble être pertinente (plusieurs smartphones récents y font appel) mais la nature du module reste inconnue tandis que la présence d'un téléobjectif périscopique reste incertaine.

Le Honor Magic V devrait être proposé dès son lancement avec Android 12 à bord et avec les services mobiles de Google. Reste à en connaître le prix et la date de commercialisation.