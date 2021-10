Honor Magic X : le premier smartphone avec écran repliable de la marque pour la fin de l'année

La marque Honor n'a pas souhaité se lancer trop vite sur le nouveau segment des smartphones dotés d'un affichage souple repliable, préférant laisser les grands acteurs défricher le marché et peut-être ne pas faire d'ombre à son ancienne maison mère Huawei.

Désormais indépendante et dotée de solides ambitions qui se remarquent déjà par sa montée au classement des fabricants, elle devrait bientôt proposer à son tour sa propre vision d'un tel smartphone.

Et ce premier smartphone pourrait être dévoilé avant la fin de l'année. Un leaker chinois affirme que le fabricant prépare un modèle portant le nom de code Honor Magic X et dont le design se rapprocherait de celui du Huawei Mate X2 se repliant sur la face interne et avec un affichage secondaire externe.

Huawei Mate X2

Durant l'été, il se murmurait déjà que Honor était en train de préparer un smartphone avec écran souple repliable fourni par les chinois BOE ou Visionox.

Dans le même temps, Huawei pourrait faire une nouvelle proposition avec un Mate V également attendu avant la fin de l'année avec un tarif inférieur à 10 000 yuans (1340 € environ).