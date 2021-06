Honor Magic Fold : le premier smartphone avec écran repliable de la marque ?

Honor ne serait plus très loin de rejoindre le camp des fabricants de smartphones avec écran souple.

Les premiers smartphones avec écran souple repliable sont arrivés sur le marché en 2019 et ont posé les bases d'un nouveau segment qui semble avoir résisté au simple effet de mode et pourrait constituer une tendance durable à mesure que les techniques de production s'améliorent et que les design s'affermissent, corrigeant les erreurs de jeunesse des premières versions.

Samsung, Huawei ou Motorola ont fait des propositions et d'autres fabricants commencent à s'inviter sur ce nouveau créneau, comme Xiaomi et son Mi Mix Fold, tandis que d'autres sont attendus d'ici la fin de l'année.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Même Google pourrait proposer une déclinaison de ses smartphones Pixel en version repliable. Parmi les acteurs arrivant à plus long terme, il faudra peut-être compter aussi sur Honor avec un Honor Magic Fold qui pourrait débarquer l'an prochain.

Désormais indépendante, la marque a plus de possibilités dans le choix de ses fournisseurs et pourrait opter pour des producteurs d'affichages souples comme Visionox ou BOE pour équiper son modèle.

Les détails du smartphone ne sont pas connus mais la firme ayant à coeur de mettre en avant son nouveau statut de marque indépendante, on pourrait en entendre plus précisément parler sous peu.