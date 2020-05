Bon plan : le Honor Magicbook 14 à 499 € chez Boulanger et des promotions sur le site officiel

L'ordinateur portable Honor Magicbook 14 est notre bon plan PC du jour grâce à une ODR de 100 € chez Boulanger portant son prix à seulement 499 € !

Pour rapel, le Honor Magicbook 14 est un PC portable doté d'un châssis en aluminium et d'un écran "Fullview" aux bordures très fines (4,8 mm seulement) ce qui permet un ratio-écran de 84 %. L'écran LCD est de 14" avec une résolution de 1980 x 1080 pixels.

Le MagicBook 14 exploite un SoC AMD Ryzen 5 3500U avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. La carte graphique est une Radeon Vega 8. Cet ordinateur est alimenté par une batterie de 56 Wh qui permet une autonomie de 10 heures environ.

Vous retrouverez le PC portable Honor Magicbook 14 en promotion chez Boulanger à 499 € au lieu de 599 € prix officiel grâce à une ODR de 100 €.



Si vous souhaitez un achat plus complet, le Honor Magicbook 14 est également en promotion sur le site officiel d'Honor. En effet, vous pourrez profiter du Magicbook 14 à 599 € mais en cadeau la souris Bluetooth Honor et les écouteurs Magic Earbuds soit 130 € d'économies.



Pour être complet, signalons également des promotions sur le Honor Magicbook 15 sur cette page dédiée du site officiel avec par exemple :



