Honor MagicBook 14 et 15 avec Intel Core 11ème génération : les PC portables débarquent en France

La marque Honor sait aussi faire des PC portables via sa gamme MagicBook et elle annonce pour le marché français deux nouveaux modèles MagicBook 14 et 15 équipés de processeurs Intel Core de 11ème génération.

On trouvera à bord un affichage LCD Honor Fullview Eye Comfort avec protection contre la lumière bleue pour réduire la fatigue visuelle (certification TÜV Rheinland Low Blue Light).

La version 14 pouces offre un écran 1920 x 1080 pixels avec un ratio de 84% et un support à 100% de l'espace colorimétrique sRGB, au sein d'une machine ne pesant que 1,38 Kg (et 1,6 Kg pour le modèle 15 pouces) et avec seulement 15,9 mm d'épaisseur.

Les processeurs Intel Core i5-1135G7 et i7-1165G7 quadcore s'accompagnent d'une partie graphique Iris Xe, avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et profite d'un refroidissement par ventilateur et double caloduc. L'activation du mode Performance permettra de pousser la machine dans ses retranchements pour des tâches bureautiques plus lourdes et pour jouer.

La série Honor MagicBook profite d'une batterie 56 Wh assurant une autonomie de 10h30 et avec charge rapide 65W qui redonnera 44% d'autonomie en seulement 30 minutes et charge inversée pour recharger smartphones et gadgets.

La présence d'un processeur de dernière génération assure aussi une compatibilité WiFi 6 en MIMO 2x2 pour des débits sans fil jusqu'à 2,4 Gbps. Les MagicBook peuvent aussi profiter du multi-écran avec les smartphones Honor avec échange rapide de fichiers. Enfin, la sécurité est assurée par un lecteur d'empreintes présent au niveau du bouton d'alimentation.

Les PC portables Honor MagicBook 14 et 15, sous Windows 10, seront disponibles en précommande à partir du 24 mai avant leur commercialisation début juin. A cette occasion, Honor propose déjà jusqu'à 200 € de réduction.

On pourra trouver les deux modèles chez Boulanger, Fnac, Darty et sur Amazon.