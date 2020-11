Test du Honor MagicBook Pro : un PC portable flagship killer ou une énième référence d'un marché saturé ?

Tout comme Huawei, Honor a récemment déployé une nouvelle gamme de PC portables avec en tête de liste le MagicBook Pro qui a pour ambition de bousculer le marché, notamment sur le segment du milieu de gamme.





Et pour ce faire, Honor mise sur un combo efficace : bonnes performances et prix contenu, une recette qui prend vie grâce à AMD et son Ryzen 5 4600H qui fait des merveilles sans peser sur la facture...

Avec un design premium, un châssis tout aluminium, un écran 16,1 pouces, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, le tout à moins de 900 € (!), le MagicBook Pro peut-il réellement s'imposer sur le marché des laptop pourtant déjà saturé ? La réponse dans notre test.

Test du PC portable Honor MagicBook Pro