Le PC portable HONOR MagicBook View 14 en précommande avec un smartphone Honor 50 offert d'une valeur de 600€!

Le 15 novembre 2021, la marque HONOR a annoncé le lancement du HONOR MagicBook View 14, le premier PC portable haut de gamme du constructeur, qui est aujourd'hui disponible en précommande à prix réduit et surtout avec un Honor 50 offert !

Ce dernier est doté d'un écran tactile de 14,2" en haute résolution de 2,5 K. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7-11390H avec une fréquence maximale de 5 GHz et est accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage. A noter que Windows 11 est déjà préinstallé.

L'écran bénéficie de la certification TÜV Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free pour permettre une expérience visuelle confortable pendant de longues sessions d'utilisation. Le MagicBook View 14 est équipé d'un double caloduc, complété par des ailettes de dissipation thermique de 22mm² et de neuf capteurs pour un contrôle optimal de la température. Le tout permet au PC de rester frais, mais aussi silencieux avec seulement 22 dB.

On note la présence d'une double caméra grand-angle de 5 MP. Au niveau du son, l'ordinateur est équipé de quatre haut-parleurs offrant un son stéréo, parfait pour nos films et séries préférés. Le châssis compact et léger permet de l'utiliser partout même lors de nos déplacements.

Pendant la période de précommande, du 17 au 30 novembre, le PC portable HONOR MagicBook View 14 est au prix de lancement de 1500 € et même de 1450 € avec un coupon de 50 € de réduction présent sur le site (en quantité limitée), et avec la livraison gratuite, la date d'expédition étant estimée entre le 3 et le 10 décembre. Mais le plus important est que pendant cette précommande vous obtiendrez gratuitement le dernier smartphone HONOR 50 8+256 Go d'une valeur de 599,90 € que nous vous avions présenté ici. Royal !