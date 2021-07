Honor MagicWatch 2, Climatiseur CHiQ-7000 et la trottinette GO Ride 80 Pro : EXPLOSION de réductions

Aujourd’hui, nous mettons en avant ce trio de bons plans avec de très bonnes réductions : la montre connectée Honor MagicWatch 2, le climatiseur CHiQ-7000 et la trottinette GO Ride 80 Pro.

Commençons par le climatiseur portable CHiQ-7000BTU proposé par Amazon avec une réduction de 49 % !!!

Il permet un refroidissement rapide de la pièce grâce au volume d’air de 340 m³/h expulsé sur une projection d’air allant jusqu’à 5 mètres. Le climatiseur possède trois modes : refroidissement, ventilation et déshumidification, avec trois vitesses différentes. Nous pouvons aussi régler la température entre 16 et 32 °C.

Grâce à ses roues, le CHiQ-7000BTU est facilement mobile et il peut tourner sur 360°. Il est aussi équipé d’un réducteur de bruit permettant de l’utiliser même pendant la nuit sans trop de dérangement.

Vous trouverez le climatiseur portable CHiQ-7000BTU au prix plus que réduit de 280 € au lieu de 550 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.





Passons ensuite à la trottinette électrique GO Ride 80 Pro qui se retrouve à petit prix chez Cdiscount.

Avec son châssis en aluminium et ses pneus 8" increvables, la trottinette noire peut supporter une personne de 100 kg. Elle est facilement pliable et transportable et pèse 11,5 kg. De quoi l’emporter partout sans grande contrainte.

La GO ride 80 Pro est aussi équipé d’un éclairage frontal, de quatre feux latéraux et d’un feu arrière. Un écran LED est aussi présent permettant le contrôle de la vitesse et du véhicule.

Avec sa batterie de 6,6 Ah, la trottinette à une autonomie maximum de 25 km pour une vitesse de 25 km/h. Elle est aussi équipée d’un frein avant moteur et d’un frein arrière au pied par friction.

La trottinette électrique GO Ride 80 Pro est au prix de 230 € au lieu de 349 € soit une économie de 119 € sur le site Cdiscount et toujours avec la livraison gratuite.

Finissons avec la montre connectée Honor MagicWatch 2, avec elle aussi, une jolie réduction de 43 %.

Avec sa couleur noire et son bracelet milanais, la montre affiche un design d’une finition haut de gamme. Elle embarque un écran AMOLED tactile permettant une lecture de la montre, peu importe l’ensoleillement. Elle est parfaite pour faire du sport et possède une bonne résistance à l’eau de 5 ATM.

La Honor MagicWatch 2 est bourrée de capteurs qui enregistrent les données en temps réel : GPS, accéléromètre, gyroscope, géomagnétique, baromètre, capteur capacitif et un détecteur de lumière ambiante. Elle possède aussi un capteur cardiaque.

La montre est compatible IOS / Android grâce au Bluetooth 5,1. Pour finir, son autonomie s’élève à 7 jours d’utilisation.

Sur le site de Rueducommerce, vous trouverez la montre Honor MagicWatch 2 avec un prix de 83 € au lieu de 145 € avec la livraison gratuite.



