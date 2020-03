Bon plan : la nouvelle montre connectée Honor MagicWatch 2 à 135€ au lieu de 199€ ! Mais aussi...

La très récente montre connectée Honor MagicWatch 2 est en forte promotion aujourd'hui, avec son SoC Kirin A1 et son autonomie de 14 jours !

Honor est la filiale de Huawei, et cela se ressent avec la montre connectée Honor MagicWatch 2 qui est disponible depuis 1 mois en France, une version très proche de la Huawei Watch 2.

La MagicWatch 2 est équipée du SoC Kirin A1 (le même que la Huawei), de 4 Go de mémoire de stockage pour de la musique, et propose un affichage circulaire AMOLED 1,39 pouce (version 46mm) intégré dans un boîtier circulaire à deux boutons. Elle est disponible en deux versions, 42 ou 46 mm, avec différentes finitions et divers bracelets.

La MagicWatch 2 affiche les notifications du smartphone compagnon tout en permettant de prendre des appels grâce à ses haut-parleurs et micros intégrés.

Amis sportifs, cette dernière est faite pour vous avec son intégration de 15 modes sportifs (8 d'extérieur, 7 d'intérieur, dont la natation grâce à son étanchéité 5 ATM), ainsi que des programmes adaptés pour coureurs débutants à confirmés afin d'assurer un entraînement équilibré et motivant.

La Honor MagicWatch 2 dispose aussi d'un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier ainsi que d'un module GPS pour un suivi précis des parcours.

Cette dernière permet également d'assurer un suivi de l'activité quotidienne et du sommeil avec sa fonction TruSleep 2.0 pouvant alerter sur certains troubles du sommeil, tandis que TruRelax définira le niveau de stress de l'utilisateur et l'aidera à se détendre le cas échéant.

Dernière chose, cette montre connectée possède une confortable autonomie de 14 jours.

La montre connectée Honor MagicWatch 2 est proposée à partir de 179 € en version 42 mm et à partir de 199 € pour le modèle 46 mm (selon les modèles). Vous pourrez la trouver chez Amazon en version 46 mm Noir en promotion à 169,99 €, mais aussi en version 42 mm Noir (à 179,99 €) et 42 mm Gold (à 199,99 €).



Mais le meilleur prix est à trouver du côté de Gearbest qui propose la Honor MagicWatch 2 46mm (noir) au prix canon de 139,50 € (-30%) avec le code de réduction H4410AAE75DEB000 et la livraison gratuite.



