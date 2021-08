Honor : la menace du placement sur liste noire américaine de retour

Le placement du géant Huawei sur liste noire américaine il y a de cela deux ans a eu pour conséquence de sanctionner également les filiales de la marque. En ligne de mire, Honor qui a subi de plein fouet les sanctions avant que Huawei ne décide de libérer la marque en la revendant à un groupe d'investisseurs.





Devenue indépendante, Honor voyait ainsi les sanctions américaines s'échapper : retour des services mobiles de Google, possibilité de s'équiper de processeurs et modems conçus et produits avec des technologies Américaines, et retour de la commercialisation des smartphones outre-Atlantique.

Mais Honor est aujourd'hui menacée à nouveau par les USA : un groupe de 14 représentants républicains a ainsi déposé une demande de placement de la marque sur l'Entity List auprès du département du Commerce.

Selon le groupe de politiques, Honor aurait simplement été vendue par Huawei pour contourner l'embargo qui sanctionne le groupe chinois, ce qui dans les faits, est juste. Néanmoins, on voit mal en quoi cet argument justifierait un placement de la marque sur liste noire...

D'ailleurs, Honor ne développe aucune technologie liée à la 5G, alors qu'il s'agit du principal secteur pointé du doigt chez Huawei lorsque les USA évoquent la marque comme une menace pour la sécurité nationale.