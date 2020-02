Honor : les nouveaux MagicBook 14 et 15,5 pouces en France à la fin du mois de mars

C'est dans le cadre de sa conférence de rattrapage, hors MWC pour cause d'annulation du salon, qu'Honor a finalement évoqué l'arrivée prochaine de deux nouvelles versions de son MagicBook en France.

La marque avait déjà présenté ces appareils en Chine au mois de novembre, mais comptait sur le MWC pour confirmer leur arrivée en Europe, et notamment en France, un marché particulièrement ciblé par la marque ces dernières années.

Honor a donc confirmé que les MagicBook 14 et 15,5 pouces proposeront bien Windows 10 puisque Microsoft est toujours autorisée à collaborer avec Huawei et ses filiales, contrairement à Google.

Au menu de ces MagicBook on trouvera un design largement inspiré des MacBook avec un châssis tout aluminium et des écrans "Fullview" aux bordures très fines (4,8 mm seulement). Les portables miseront sur un processeur AMD Ryzen 5 3500U associé à une solution graphique Radeon Vega 8. Le tout sera épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de SSD PCIe. L'autonomie s'annonce importante avec une batterie de 56 Wh et les prix assez abordables : 599€ peu importe la taille d'écran choisie.