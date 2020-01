Honor : mieux vaut des modules photo sensibles que des capteurs de 100 megapixels

Honor ne compte pas se lancer dans la course aux megapixels sur ses smartphones, préférant proposer des modules avec gros photosites et plus sensibles.

Après plusieurs années d'optimisation des modules photo mobiles, les fabricants de smartphones s'étaient calmés dans la course aux megapixels. Si les gros chiffres sont avantageux sur le papier, ils obligent à exploiter des modules avec des photosites de taille réduite qui capteront plus difficilement la lumière et pourront générer plus de bruit en basse lumière.

Les artifices logiciels de retraitement pour contrer ces effets se sont montrés assez efficaces, relançant dernièrement les gros modules (48, 64 et même 108 megapixels actuellement) mais tous les fabricants ne souhaitent pas s'engager dans cette voie.

Honor V30 Pro

Honor, marque fille de Huawei, a indiqué préférer proposer des modules photo avancés plutôt que de se lancer dans les gros modules. Son dernier modèle, le Honor V30 Pro, reste ainsi sur un module principal de 40 megapixels avec pixel binning et ne cherche pas à aller plus loin pour le moment.

Honor View 20 avec module 48 megapixels

Les capteurs de 64 et 108 megapixels font appel à de petits photosites de 0,8 µm et Honor, comme Huawei, ne souhaite pas descendre en-dessous de 1 µm pour garantir la qualité photo de ses smartphones.

On notera que les smartphones de Huawei et Honor sont les mieux placés dans le Top des meilleurs photophones de DxOMark, même si une adaptation aux tests pour en obtenir le meilleur score peut toujours se poser.