Honor Play 5 : une présentation le 18 mai

Petit retour en arrière : en novembre dernier, Huawei se séparait de sa filiale Honor qui reprenait jusqu'ici le design et la fiche techniques, d'une partie de ses smartphones pour les décliner dans des versions plus accessibles.

L'embargo américain qui pèse sur Huawei a contraint la marque à réviser sa stratégie concernant le mobile et Honor avait été racheté par le consortium Shenzhen Zhixin New Information Technology. Depuis, la marque avait retrouvé sa franchise Android auprès de Google et sorti le Honor V40 limité au marché asiatique.

Finalement, le Play 5 signera le grand retour de la marque à l'international qui continuera de miser sur le milieu de gamme proposé à un prix agressif. Selon les premiers éléments, le Honor Play 5 proposera un écran OLED de 6,53 pouces en Full HD+, un Soc Mediatek Dimensity 800U et une batterie de 3800 mAh.

Il faudra patienter pour obtenir plus d'informations sur le terminal qui pourrait s'imposer comme une référence dans le milieu de gamme si son prix reste agressif. Notons également que la présentation du terminal sera l'occasion de découvrir la nouvelle surcouche de la marque.