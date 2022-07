HONOR fête le Prime Day sur son site officiel (smartphones, PC portables, montres,...)

Pour le Prime Day qui a lieu le 12 et 13 juillet 2022, HONOR propose à ses utilisateurs des avantages sur une sélection de produits : smartphones, ordinateurs portables, montres connectées et écouteurs.

HONOR a été créé en 2013, la marque a fourni des smartphones, des ordinateurs, des montres connectées ou encore des écouteurs de qualité. À l’occasion de l’événement Prime Day D’Amazon, l’entreprise propose énormément de bons plans à ne pas rater comme le PC portable HONOR MagicBook X15.

Ce dernier est doté d’une dalle full HD de 15" avec une définition 1920 x 1080 pixels. Il intègre le processeur Intel Core i3-10110U cadencé à 2 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Nous pouvons noter la présence de ports USBC, USB 3, HDMI ou encore d’une prise jack 3,5 mm. Il est doté aussi d’une batterie qui se recharge à 70% en 30 minutes seulement. Pour finir, le châssis en aluminium permet au PC de ne peser que 1,62 kg.

Sur le site d’Amazon, le PC portable HONOR MagicBook X15 est au prix de 400 € au lieu de 449 € avec la livraison rapide.



D’autres produits de la marque HONOR profitent d’une belle réduction pendant le Prime Day d’Amazon :

