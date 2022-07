Xiaomi propose jusqu’à 60% de réduction pour le Prime Day !

Commençons avec le smartphone POCO M4 Pro qui profite d'une belle réduction pendant le Prime Day.

Le mobile est équipé d'un écran de 6,43" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Inséré dans la dalle, nous notons la présence un capteur photo de 16 MP pour capturer la meilleure version de vous. De plus, il est propulsé par le SoC MediaTek Helio G96 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le POCO M4 Pro est doté d'un capteur principal de 64 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un de 2 MP. Finissons avec la batterie qui affiche une capacité de 5000 mAh offrant de deux jours d’utilisation avec un chargeur de 33W.

Le smartphone POCO M4 Pro 6+128 Go est au prix réduit de 160 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite.



Passons au bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 qui profite également d'une belle réduction pendant le Prime Day.

Il est doté d'un écran de 1,62" personnalisable avec 100 cadrans différents. Il est aussi doté d'un bracelet réglable en TPU antibactérien. Le bracelet peut vous suivre sur plus de 110 modes d'entrainement, dont 5 modes automatiques.

Le Xiaomi Smart Band 7 intègre une batterie de 180 mAH soit une autonomie de 14 jours. Pour finir, le capteur est doté d'un capteur de fréquence cardiaque, d'un oxymètre et d'une surveillance de sommeil.

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 est au prix de 47 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Et voici d'autres bons plans chez Xiaomi pour le Prime Day :

Smartphone

Accessoire



