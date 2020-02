Honor View 30 Pro : le smartphone annoncé en Europe mais...

Déjà annoncé en Chine en novembre 2019 sous le nom V30 Pro, le smartphone Honor View 30 Pro a été officialisé en Europe à l'occasion d'une présentation qui aurait dû se dérouler durant le salon MWC 2020 de Barcelone.

Le smartphone est similaire au modèle chinois avec un affichage 6,57" FHD+ (dalle IPS) et double trou dans l'écran pour les capteurs photo avant 32 + 8 megapixels et un SoC Kirin 990 qui apporte une compatibilité 5G.

Il propose 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage et embarque une batterie de 4100 mAh avec charge rapide 40W et charge sans fil 27W mais aussi charge sans fil inversée pour de recharger de petits accessoires.

A l'arrière, un triple capteur photo comprend un module principal 40 megapixels, un capteur ultra grand angle 12 megapixels et un téléobjectif 8 megapixels, le tout reuni dans un grand rectangle dépassant du dos du smartphone. Cette configuration a obtenu un bon score de 121 points chez DxOMark.

Le Honor View 30 Pro est donc annoncé en Europe sous Android 10 mais sans les services GMS (Google Mobile Services). A la place, on trouvera les services de Huawei et toujours la surcouche spécifique de la marque.

Honor n'annonce pas de prix ni même quels marchés auront droit à une commercialisation, à l'exception de la Russie qui sera le premier marché équipé. Il reste donc à voir si la France y aura droit.

En Chine, le Honor V30 Pro a été lancé à des tarifs autour de l'équivalent de 500 à 550 €.