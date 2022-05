Idée cadeau : la montre connectée HONOR Watch GS Pro à prix cassé (!) avec des iPhone, Xiaomi, Asus, Logitech,

Aujourd’hui, mettons en avant la montre connectée HONOR Watch GS Pro qui voit son prix chuter sur Amazon.

La montre est dotée d’un boitier métallisé et accompagné d’un bracelet en tissu. La smartwatch intègre aussi d’un cardiofréquencemètre et de divers capteurs qui permettent un bon suivi de votre état de santé. De plus, elle est pourvue d’un écran OLED de 1,39 pouce avec 454 x 454 pixels (326 ppi). La montre est certifiée étanche jusqu’à 5 ATM et elle est donc résistante à vos sessions de natation. La montre connectée est propulsée par le chipset Kirin A1 et elle est équipée d’une batterie qui propose une autonomie maximale de 25 jours sur une charge.

Sur Amazon, la HONOR Watch GS Pro est au prix de 93 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite.



