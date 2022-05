Bon plan : le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go, le clavier Logitech G915, une TV, un PC et un SSD

Cinq superbes offres avec le SSD PNY CS900, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go, le clavier Logitech G915, le PC portable Asus Zenbook Duo UX481FA et la TV LG OLED55A.

Commençons notre top par le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui profite d’une très belle réduction sur Cdiscount.

Il est doté d’un écran AMOLED de 6,7" pour une définition de 2400 x 1080 px. Nous notons la présence d'un module photo frontal de 32 mégapixels pour faire de parfaits selfies. De plus, il intègre un SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Samsung Galaxy S20 FE est équipé d’un module de trois capteurs photo sur l’arrière du smartphone, avec un capteur de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Pour finir, sa batterie de 4500 mAh offre une autonomie de 20 heures et le mobile aura besoin de moins d’une heure et demie pour le recharger.

Sur Cdiscount, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 559 € au lieu de 659 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au SSD PNY CS900 qui profite sur Amazon d'une très belle réduction.

Il est au format 2,5 pouces et offre une capacité de 120 Go. Le SSD offre une vitesse de lecture de 550 Mo/s maximale et une vitesse d'écriture de 515 Mo/s. Il offre une résistance aux vibrations et aux chutes et à une espérance de vie de 2 millions d'heures. Pour finir, le disque dur est garanti de 3 ans.

Sur Amazon, le SSD PNY CS900 128 Go est au prix de 18 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier Logitech G915 LIGHTSPEED qui profite de 25 % de réduction sur LDLC.

Il est doté de switchs GL Tactile offrant une course tactile qui optimise la rapidité du clavier. Il intègre aussi un système de rétroéclairage avec une finition en aluminium. Vous pouvez profiter de cinq touches macro qui permettent de gagner en rapidité et en efficacité pendant vos sessions de jeu. Et pour finir, sa double connectivité Lightspeed et Bluetooth vous permet de brancher deux périphériques simultanément.

Sur LDLC, le clavier Logitech G915 LIGHTSPEED est au prix de 150 € au lieu de 200 € avec le code LOGITEEK et la livraison rapide.

Passons maintenant avec le PC portable Asus Zenbook Duo UX481FA qui est marqué par une réduction sur Rueducommerce.

L'ordinateur est doté d'une dalle IPS de 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, mais aussi d'une dalle secondaire tactile qui permet de faire du multitâche. Le PC portable dispose du processeur Intel i5-10210U avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté d'un micro, de trois ports USB 2.0 et d'un port HDMI mais aussi de haut-parleurs intégrés et d'une webcam. Un lecteur de carte microSD est aussi présent sur le PC. Et enfin, il est compatible avec les technologies Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Le PC portable Asus Zenbook Duo UX481FA est au prix de 700 € au lieu de 850 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec la TV LG OLED55A qui profite de 42 % de réduction sur le site de Rueducommerce.

La télévision est dotée du processeur Alpha GenAI 4 qui permet d'utiliser plusieurs applications comme Netflix, Disney+ ou encore de LG ThinQ, de Google Assistant intégré et de Amazon Alexa intégré. Elle est équipée d'une dalle OLED de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Et enfin, nous notons la présence de 3 ports HDMI, de deux ports USB, d'une prise d'antenne et d'un port PCMCIA.

Sur Rueducommerce, la TV LG OLED55A est au prix de 699 € au lieu de 1199 €.



