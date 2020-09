Honor Watch GS Pro : la montre connectée gagne en sportivité et en autonomie

Après l'intéressante MagicWatch 2, Honor dévoile pour le salon IFA 2020 une montre connectée Honor Watch GS Pro au style un peu plus sportif et promettant une meilleure autonomie.

La marque Honor lance une nouvelle montre connectée Honor Watch GS Pro avec l'ambition de se rapprocher du segment sportif alors que la MagicWatch 2 se voulait très polyvalente.

Le style se fait plus acéré et vise 'les aventuriers urbains et les aventuriens dans l'âme" avec sa certification MIL-STD-810G contre les chocs et les chutes et sa protection contre les infiltrations d'eau et de poussière.

Profitant toujours d'une grande variétés de cadrans pour la personnaliser, elle embarque pas moins de 100 modes sportifs avec fonctions de coach sportifs et indications des heures de lever/coucher de soleil et de marées pour les grandes randonnées.

Son système GPS / Glonass haute précision offre également une fonction Route Back qui facilitera le chemin de retour même dans les endroits difficiles . Son autre point fort concerne son autonomie, portée désormais à 25 jours et 40 heures en mode haute performance avec GPS activé.

Le dos du boîtier comprend un cardiofréquencemètre optique mais aussi suivi du sommeil et mesure de SpO2. Le tout fonctionne avec Huawei LiteOS et en conjonction avec l'application Huawei Health sur smartphone et l'on trouve toujours à bord la puce Kirin A1 de la MagicWatch 2.

La nouvelle montre Honor Watch GS Pro sera en précommande à partir du 8 septembre pour un prix de référence de 249,90 €. Elle fait l'objet d'une remise immédiate de 50 €, soit un prix de 199,90 €, pour tout achat du 8 au 21 septembres sur le portail Honor.