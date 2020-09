Bon plan Honor : montre connectée Watch GS Pro ou PC portable MagicBook Pro en promotion, mais aussi...

Honor propose une opération spéciale disponible jusqu'au 30 septembre 2020.

Vous pourrez retrouver toutes les offres disponibles sur cette page dédiée du site officiel avec des PC portables, écouteurs, smartphones, montres connectées,...

Commençons par une promotion sur la toute nouvelle montre connectée Honor Watch GS Pro dont la vente démarre aujourd'hui même, avec un tarif préférentiel.

Avec sa certification MIL-STD-810G contre les chocs et les chutes et sa protection contre les infiltrations d'eau et de poussière, cette montre n'a pas grand-chose à craindre.

Elle embarque pas moins de 100 modes sportifs avec fonctions de coach sportifs et indications des heures de lever/coucher de soleil et de marées pour les grandes randonnées. Son système GPS / Glonass haute précision offre également une fonction Route Back qui facilitera le chemin de retour même dans les endroits difficiles . Son autre point fort concerne son autonomie, portée désormais à 25 jours et 40 heures en mode haute performance avec GPS activé.

Le dos du boîtier comprend un cardiofréquencemètre optique mais aussi suivi du sommeil et mesure de SpO2. Le tout fonctionne avec Huawei LiteOS et en conjonction avec l'application Huawei Health sur smartphone et l'on trouve toujours à bord la puce Kirin A1 de la MagicWatch 2.

La nouvelle montre Honor Watch GS Pro est en précommande depuis ce 8 septembre pour un prix de référence de 249,90 €. Pour tout achat du 8 au 20 septembre, elle est affichée à seulement 199,90 € sur le portail Honor.



Continuons avec le nouveau PC portable Honor MagicBook Pro qui lui aussi est en précommande depuis aujourd'hui à prix préférentiel. Ce dernier est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 cœurs et 12 threads à 3 GHz, jusqu'à 4 GHz en Turbo), avec une enveloppe thermique de 45 watts pour l'architecture Zen 2. Il intègre une partie GPU Radeon (Vega en 7 nm) avec 6 cœurs et technologie SmartShift d'adaptation dynamique de la puissance entre le processeur et la partie graphique. Enfin, on trouvera 16 Go de RAM DDR4 et un disque SSD PCIe NVMe de 512 Go.

Avec châssis en aluminium dans un format de 369 mm x 234 mm x 16,9 mm pour un poids de 1,7 kg, le Honor MagicBook Pro affiche sur un écran IPS de 16,1 pouces dit FullView (rapport écran / corps de 90 % ; bordures de 4,9 mm) au ratio 16:9, avec une gamme de couleurs qui couvre 100 % de l'espace sRGB, luminosité de 300 cd/m². La connectique comprend trois ports USB 3.2 Gen 1 (Type A), un port USB Type-C, HDMI 2.0, prise jack 3,5 mm, et la connectivité couvre le Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le clavier dissimule une caméra pop-up, tandis que le bouton d'alimentation est avec lecteur d'empreintes digitales.

Avec batterie de 56 Wh, le Honor MagicBook Pro promet 8,5 heures d'autonomie.

Le Honor MagicBook Pro est disponible depuis aujourd'hui en précommande sur le site officiel d'Honor (avec une expédition au 21 septembre) au tarif préférentiel de 799 € au lieu de 899 €.



