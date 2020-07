Honor X10 Max : le smartphone XXL avec son écran de 7 pouces

Si les smartphones dotés d'écrans de plus de 6 pouces ne sont plus rares, ceux avec des écrans se rapprochant des 7 pouces, soit la diagonale d'une tablette tactile compacte, sont plus rares.

Le Honor X10 Max entre dans cette catégorie avec son affichage 7,09 pouces FHD+ accompagné d'une encoche en forme de goutte d'eau pour le capteur photo avant de 8 megapixels.

Ce n'est pas son seul atout puisque l'appareil mobile est aussi compatible 5G grâce à son SoC Dimensity 800 de MediaTek (octocore 2 GHz avec GPU ARM Mali-G57) épaulé par 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Honor X10 Max reprend le design des modèles de l'année avec un double capteur photo logé dans un grand rectangle et comportant un module principal de 48 megapixels et un capteur 2 megapixels pour la capture des données de profondeur, avec un flash entre les deux.

La taille massive du smartphone permet d'y loger une batterie de 5000 mAh qui devrait assurer une belle autonomie et dont la recharge offre une puissance de 22,5W.

Le lecteur d'empreintes est situé sur le côté et l'on trouvera toujours une prise jack 3,5 mm. Compatible WiFi et Bluetooth 5,1, le smartphone tourne sous Android 10 avec surcouche Magic UI 3.1...et sans les services mobiles de Google (GMS).

Le Honor X10 Max a été présenté en Chine et est commercialisé dès ce début de mois de juillet au prix de 1899 yuans (239 € environ) en version 6 Go RAM / 128 Go stockage et 2099 yuans (264 € environ) en version 8 Go RAM / 128 Go stockage.

En attendant de le voir éventuellement arriver sur les marchés internationaux, Honor propose de nombreuses promotions sur ses smartphones mais aussi ses PC portables MagicBook sur sa page dédiée.