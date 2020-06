Honor 10X Max : la phablet de plus de 7 pouces pour le 2 juillet

S'il n'est plus rare de trouver des smartphones dont les écrans dépassent largement les 6 pouces de diagonale, passer la barre des 7 pouces reste rare et rapproche d'un format de tablette compacte.

Ce n'est pas de nature à effrayer la marque Honor qui prépare un modèle Honor 10X Max offrant une diagonale de 7,09 pouces pour le mois de juillet.

Dans la foulée du Honor 10X annoncé en mai, ce futur modèle ne propose pas de caméra popup mais une encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant de 8 megapixels et un affichage plan aux bordures assez fines en résolution FHD+.

A la place d'un SoC Kirin, c'est un processeur Dimensity 800 de MediaTek qui est présent et apportera une compatibilité 5G. A l'arrière, on trouvera un capteur principal de 48 megapixels et le smartphone proposera une imposante batterie de 5000 mAh avec charge rapide 22,5W qui devrait assurer une belle autonomie.

Le Honor 10X Max sera présenté le 2 juillet mais il fait déjà une apparition masquée sur le site JD.com avec des précommandes allant du 22 juin au 3 juillet.