Honor X10 : le smartphone 5G sous Kirin 820 annoncé

La marque Honor continue de renouveler ses gammes et après les Honor 30, c'est la série Honor X qui évolue. Après le Honor 9X, c'est finalement un Honor X10 qui est annoncé, histoire peut-être d'éviter une trop grande confusion avec le futur Redmi 10X.

Le smartphone Honor X10, avec une épaisseur de 8,8 mm et un poids de 203 g, propose un affichage 6,63 pouces sans encoche ni poinçon puisque le capteur photo avant de 16 megapixels est présent sous forme de caméra popup dans la tranche supérieure.

Au format allongé avec son ratio 20:9 et offrant une dalle LCD IPS avec rafraîchissement d'écran 90 Hz et échantillonnage tactile 180 Hz, il est aussi équipé du SoC Kirin 820 avec modem 5G et 6 à 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Le Honor X10 propose un lecteur d'empreintes logé sur la tranche et se pare d'une batterie de 4300 mAh avec charge filaire 22,5W.

A l'arrière, les capteurs photo sont logés dans un rectangle avec un module principal RYYB de 40 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un module 2 megapixels de capture des informations de profondeur.

L'ensemble permet l'enregistrement vidéo en 4K, un mode photo de nuit, le slow motion et profite de réglages optimisés par intelligence artificielle. La prise jack 3,5 mm est aussi toujours présente.

Annoncé en Chine, le Honor X10 sera disponible avec plusieurs configurations mémoire :