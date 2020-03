Huawei Kirin 820 5G : le processeur mobile se dévoile officiellement

On connaissait déjà le SoC Kirin 990 5G introduit fin 2019 pour équiper les smartphones 5G premium des marques Huawei et Honor. Voici maintenant venir le SoC Kirin 820 5G qui doit couvrir le segment de milieu de gamme.

Les grandes lignes du SoC avaient déjà fuité...avec un certain nombre d'inexactitudes qui sont balayées avec la présentation officielle. Le SoC Kirin 820 5G sera donc bien gravé en 7 nm et présentera 8 coeurs organisés en trois ensembles :

1 coeur ARM Cortex-A76 à 2,36 GHz

3 coeurs ARM Cortex-A76 à 2,22 GHz

4 coeurs ARM Cortex-A55 à 1,84 GHz

Ce choix de pousser l'un des coeurs A76 plus haut que les autres doit permettre d'offrir 27% de performances en plus par rapport au Kirin 810. Côté GPU, les espoirs sont un peu douchés (sans trop de surprise non plus) puisqu'il ne s'agit pas du récent ARM Mali-G77 mais d'un GPU ARM Mali-G57 à six coeurs plus modeste mais qui apportera plus de punch que l'ARM Mali-G52 de son prédécesseur.

On notera qu'il pourra supporter de l'enregistrement vidéo en 4K 60 fps. Il sera aussi capable d'apporter les fonctions GPU Turbo et Kirin Gaming+ 2.0 pour la partie ludique. Un nouveau NPU (Neural Processing Unit) est également à l'oeuvre pour la partie intelligence artificielle.

Le SoC Kirin 820 sera doté d'un modem multimodal 2G à 5G similaire à celui du Kirin 990 et pouvant fonctionner avec des réseaux 5G NSA et SA. Le smartphone Honor 30S, également annoncé, sera le premier à en profiter.