Honor X30 : nouveau smartphone en milieu de gamme, grand bloc photo

Désormais séparée de Huawei, la marque Honor a désormais son destin entre ses mains et a pu réintégrer les services mobiles de Google (ou GMS) dans ses smartphones, tout en accédant aux dernières plates-formes matérielles 5G du marché.

La firme souffle sa première année en tant que marque indépendante et a fêté comme il se doit cet événement symbolique en rappelant qu'elle n'est pas qu'un fabricant de smartphones et qu'elle s'intéresse à d'autres domaines dans le cadre de sa stratégie 1+8+N.

Mais puisque les smartphones constituent son lien initial avec le public, le fabricant boucle l'année 2021 avec un nouveau modèle : le Honor X30. Ce dernier propose un affichage 6,81 pouces FHD+ LCD IPS avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon centré.

Après le Snapdragon 778G de la série Honor 50, le X30 fait le choix d'un SoC Snapdragon 695 apportant une compabilité 5G sur le segment de milieu de gamme très abordable et accompagné de 6 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le Honor X30 se distingue par son grand bloc photo circulaire à l'arrière qui comprend trois modules photo et un flash. Il intègre un capteur grand angle de 48 megapixels, un module macro 2 megapixels et un capteur 2 megapixels de mesure des données de profondeur.

On notera également la présence d'une batterie de 4800 mAh avec une charge de 66W, particulièrement rapide pour ce segment. Le Honor X30, sous Android 11 avec surcouche Magic UI, est pour le moment annoncé en Chine uniquement pour un tarif démarrant à 1499 yuans, soit environ 208 € HT.