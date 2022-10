Hopium Machina Vision : un accord pour la fabrication des 10 000 premiers exemplaires

La marque française Hopium a fait sensation au Salon de l'Automobile de Paris et annonce avoir signé un protocole d'accord pour la production de 10 000 exemplaires.

C'est un des véhicules qui a fait tourner le plus de têtes sur le Mondial de l'Auto de Paris : la Machina Vision d'Hopium va devenir une réalité.

La marque française présentait là son premier modèle de véhicule qui opte pour une motorisation électrique alimentée à l'hydrogène (FCEV). Un véhicule tourné vers le haut de gamme et les technologies d'avenir.

La voiture à hydrogène française pour 2025

Pour fonctionner, le véhicule dispose d'une pile à combustible capable de produire de l'électricité avec de l'hydrogène liquide tout en ne rejetant que de la vapeur d'eau. L'avantage de cette technologie est qu'il n'est pas nécessaire de recharger ses batteries pendant plusieurs heures, mais simplement de faire le plein du réservoir en hydrogène comme on le ferait avec les carburants fossiles actuels.

Quelques minutes seulement permettent ainsi de faire le plein pour une autonomie de l'ordre de 1000 km. L'Hopium Machina Vision affiche également des performances intéressantes avec le 0 à 100 en moins de 5 secondes et une vitesse de pointe de 230 km/h.

Le véhicule était annoncé pour une production en petite série et à la demande, moyennant un acompte de 656€ pour un solde de plus de 120 000€ avec livraison vers la fin d'année 2025. Un délai assez long, mais qui devrait permettre à l'Europe de miser plus largement sur le déploiement du réseau de distribution d'hydrogène liquide comme carburant.

Un protocole d'accord pour 10 000 premiers véhicules

Finalement, le succès rencontré par l'Hopium Machina Vision au Salon de l'Auto de Paris a accéléré le développement de la société. La marque vient ainsi d'annoncer avoir signé un protocole d'accord avec Crédit Agricole Consumer Finance pour le soutien et la production d'une première série de 10 000 véhicules.

Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance a commenté : "Nous sommes fiers de soutenir un constructeur français de véhicules à hydrogène comme Hopium et ainsi de contribuer à la transformation vers une mobilité verte dont le Crédit Agricole veut devenir le leader en France et en Europe "

L'annonce ravit la marque qui partage "Nous nous réjouissons de ce protocole d’accord avec un partenaire financier de premier rang. Cela permet de renforcer la stratégie commerciale avec une commande potentielle de 1,2 milliard d’euros. Cela participe du renouveau industriel français et européen dans la production de véhicules propres."

Rappelons que l'Europe de son côté a récemment appelé à développer davantage le marché de la voiture à hydrogène en marge des stations de recharge électrique rapide, et prévoit même de sanctionner les pays à la traine dans le domaine.