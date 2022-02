Horizon Forbidden West est déjà le deuxième jeu le plus vendu de la PlayStation 5

À peine lancé sur le marché, Horizon : Forbidden West s'impose comme le deuxième jeu le plus vendu sur PlayStation 5.

Horizon Forbidden West est finalement disponible sur PlayStation 5 et il semble qu'Alloy et ses aventures séduisent toujours autant les joueurs puisque le titre s'impose déjà comme le deuxième titre le plus vendu de la PS5.

Lancé le 18 février dernier, il n'aura fallu que quelques jours au titre pour s'imposer. Le jeu de Guerrilla Games était particulièrement attendu et il vient ainsi se positionner juste derrière Marvel's Spider-Man : Miles Morales au titre des jeux les plus vendus de la plateforme. Il pourrait, dans les jours qui viennent, s'imposer comme LE plus gros titre de la PS5.

Malheureusement, la suite de la saga ne passe pas chez tous les joueurs : si le titre a obtenu la note de 88/100 chez Metacritic, le titre fait également l'objet d'un review bombing conséquent avec plus de 785 critiques négatives sur 4400 enregistrées. Parmi les sources de mécontentement des joueurs, on retrouve la présence de bugs mais aussi des critiques pour le moins dénuées de sens comme les graphismes qui seraient décevants, ou même la présence d'un duvet sur les joues d'Alloy qui passe mal... Difficile ainsi de comprendre pourquoi le titre est ainsi pris pour cible.