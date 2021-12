Horizon Forbidden West : il va falloir faire de la place

Horizon Forbidden West sortira le 18 février 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4 et le titre ne cesse de nous en mettre plein la vue à grand renfort de vidéos et captures d'écran.

Le jeu s'annonce visuellement sublime, le monde ouvert énorme, et les possibilités quasi infini. En outre, une récente vidéo présentait les nouvelles capacités de Dawn et les nouvelles réactions des monstres.

Le titre ne risque pas de décevoir par son contenu, et cela ce paiera au prix fort : selon PlayStation Game Size, il faudra compter 96,3 Go de stockage occupés par le titre sur le disque dur ou SSD de la console... Et ce, sans prendre en compte la taille du patch Day One qui devrait permettre de corriger certains bugs du titre.

Le premier titre occupait 48 Go sur PS4 et le portage sur PC a fait grimper l'espace occupé à plus de 100 Go avec le DLC Frozen Wilds.

Des jeux magnifiques certes, mais qui relancent toujours un peu plus le débat quant aux capacités de stockage des consoles de salon.