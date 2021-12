Horizon Forbidden West : les combats s'annoncent très dynamiques en vidéo

Horizon Forbidden West prépare sa grande sortie sur PlayStation 5 et compte nous en mettre plein les yeux. Qu'il s'agisse de ses décors enchanteurs, de ses détails dopés à la 4K ou de son nouveau bestiaire, le titre compte également nous plonger au coeur de l'action avec des combats qui s'annoncent dynamiques et très chorégraphiés.

Pour ce faire, Aloy disposera d'un nouvel arbre de talent lui permettant de profiter de styles de combat personnalisables. Concrètement, les joueurs auront le choix entre plusieurs approches. Si la guerrière était quelque peu hésitante dans le premier volet, on retrouve une Aloy bien plus confiante et forte dans Forbidden West et le grappin devrait donner un peu plus de verticalité au titre.

Les combats et la chasse s'annoncent bien plus intéressants puisque les ennemis auront des particularités : types d'attaques, faiblesses et forces, qu'il faudra étudier pour optimiser les combats et accélérer la fin des hostilités. Comme le montre la vidéo, les combats s'annoncent épiques du fait de réactions et attitudes plus réalistes et fluides des adversaires.