Horizon Worlds : Meta accepte du contenu adulte, mais pas de porno

Meta continue de peaufiner les contours de son metavers, et accepte désormais du contenu réservé aux adultes, dans certaines limites.

Le Metavers se dessine progressivement et le monde virtuel se doit de répondre à certaines règles pour éviter qu'il ne tourne au chaos total

Si dans un premier temps, Facebook avait interdit tout contenu destiné aux adultes dans Horizon Worlds, c'était surtout par gain de temps. Désormais, la marque affine les lois qui régulent son environnement et accepte certains contenus réservés aux utilisateurs majeurs.

Meta vient ainsi de créer une balise "18 +" dans son application qui permettra de protéger les utilisateurs mineurs de contenu ou même d'univers tout entier proposant du contenu qui ne leur est pas a dressé et qui pourrait les choquer.

Concrètement, avec cette simple balise, Meta vise plus largement la possibilité d'offrir du contenu mature et d'attirer ainsi les sociétés spécialisées dans ce type de contenu avec des revenus à la clé, plus qu'elle ne se soucie du bienêtre des utilisateurs mineurs.

Une nouvelle règle implique donc d'appliquer la balise 18+ à partir du moment ou les mondes virtuels proposent les éléments suivants :

Contenu à caractère sexuel (quasi-nudité, positions suggestives...)

Univers orienté vers la promotion de la consommation d'alcool, de marijuana, drogues, tabac ou autres activités réglementées par l'âge (notamment les jeux d'argent)

Contenu violent, sanglant ou malsain pouvait choquer ou dégouter les utilisateurs.

Voilà pour les grandes lignes, mais dans le fond, l'application de la balise 18+ n'autorise pas tous les excès et beaucoup de contenu reste interdit :