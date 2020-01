Horizon Zero Dawn : premier jeu PS4 d'une longue liste à s'installer sur PC ?

En fin de semaine dernière, Sony annonçait que l'une des plus grosses exclusivités de la PlayStation 4, Horizon Zero Dawn serait prochainement portée sur PC via les plateformes Steam et Epic Games Store. Une annonce qui a automatiquement réjoui les joueurs PC qui ne souhaitent justement pas acheter de console de salon et se privent ainsi d'exclusivités.

Face à un certain enthousiasme de la part des joueurs, Sony pourrait réviser plus largement sa stratégie et porter bien plus de jeux jusqu'ici exclusifs à ses plateformes, vers la plateforme PC.

Horizon Zero Dawn pourrait ainsi n'être que le premier des titres de Sony à aller dans ce sens. Rappelons que de son côté, Microsoft ne propose quasi pas d'exclusivité à sa seule Xbox One, la majorité des titres étant automatiquement portés vers la plateforme Windows. C'est sans doute cela qui motive Sony à limiter ainsi l'exclusivité à sa seule console, afin d'optimiser les ventes de ses titres.

Les efforts de Sony pour investir l'univers PC ne datent toutefois pas d'hier puisque la firme propose déjà son service PlayStation Now, du Cloud gaming permettant de jouer à des titres PS2, PS3 et PS4 sur PC.

L'ouverture au Crossplay est également un signe que Sony cherche à s'installer un peu plus sur PC. La marque a longtemps refusé de mélanger sa communauté de joueurs aux autres plateformes, mais récemment, le fabricant a ouvert à fond les vannes du crossplay.

Par ailleurs, l'orientation de la PS5 et de la prochaine Xbox vers une architecture de plus en plus proche de celle des PC permettrait de réaliser des portages plus rapides et d'économiser dans le développement. Sony pourrait ainsi largement profiter à limiter ses exclusivités sur console et pourrait ne plus proposer que des exclusivités temporaires avant de décliner ses grosses licences sur PC.