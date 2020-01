PlayStation 5 : Sony a encore beaucoup de fonctionnalités uniques à présenter

C'est Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment qui a ainsi indiqué à Business Insider Japan que la prochaine PlayStation a encore bien des fonctionnalités à présenter, et que les joueurs ne manqueront pas d'être surpris en les découvrant.

Sony va même jusqu'à dire que la PS5 proposera ainsi le bond le plus significatif en termes de puissance, mais aussi de fonctionnalités qu'entre aucune autre génération de PlayStation par le passé.

Le PDG évoque des "fonctionnalités uniques" qui seront présentées très prochainement. Il partage également "A chaque nouvelle génération de console, le processeur et les graphismes s'améliorent. Ces améliorations sont intéressantes et naturelles, mais nous devons également avoir des arguments différents. Nous avons déjà confirmé l'utilisation d'un SSD pour avoir des temps de chargement proche de zéro. La gestion de l'audio en 3D et le retour haptique sur la manette sont également des choses qui devraient vous surprendre en jeu. Mais il y a encore plusieurs choses uniques de la PlayStation 5 que nous présenterons prochainement et qui la distinguent des consoles précédentes.". Le PDG affirme ainsi que "les plus grandes différences" n'ont pas encore été annoncées.

Reste désormais à savoir si Sony officialisera sa PlayStation 5 sur le salon de l'E3 cette année, ou si la marque choisira le Tokyo Game Show. En attendant, la machine est attendue pour novembre 2020.