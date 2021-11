Superbe promotion sur le PC portable HP Chromebook 14b à moins de 400 €, mais aussi les promos du jour

Aujourd'hui, le Chromebook 14b de chez HP profite d'une très belle réduction et fait tomber son prix sous la barre des 400 €.

L'ultraportable est équipé d'un écran de 14" tactile avec une définition de 1920 x 1080 pixels avec un filtre antireflet. Il est doté d'un processeur AMD Ryzen 3 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage en SSD. Chrome OS est installé afin de profiter de toutes les caractéristiques du PC.

Le Chromebook est équipé d'une batterie permettant un peu plus de dix heures d'autonomie. De plus, il dispose de quatre ports USB 3 et d'un port HDMI. Il est aussi compatible avec la technologie Bluetooth et WiFi.

Le HP Chromebook 14b est au prix réduit de 399 € au lieu de 599 € avec la livraison gratuite chez Amazon.





