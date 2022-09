HP Days : des offres exclusives sur les PC portables de la marque HP sur Amazon

Du 19 septembre au 2 octobre, Amazon lance les "HP Days", des offres stars avec jusqu'à moins 20 % sur des packs gaming, des PC portables, des imprimantes, des accessoires ou encore des consommables. Vous pouvez découvrir l'intégralité des offres sur la page dédiée à l'opération.

Parmi les offres, le PC portable Victus by HP 16-d0021sf profite d'une belle réduction pour les "HP Days".

Ce dernier est doté d'un écran IPS FHD de 16,1 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels protégés par le verre Corning Gorilla NBT. L'ordinateur est propulsé par le processeur Intel Core i7 11800H cadencé à 2,3 GHz avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Windows 11 Famille est préinstallé sur le PC.

Pour les gamers, vous profiterez de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti qui permettra de jouer aux derniers jeux. Il intègre également un double ventilateur pourvu de deux caloducs pour éviter une surchauffe. Sa batterie vous permettra de jouer pendant un peu plus de 7 heures et son chargeur vous offrira 50 % de recharge en 30 minutes.

Sur Amazon, le PC portable Victus by HP 16-d0021sf est au prix de 999 € au lieu de 1299 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleures offres pour les "HP Days" :

PC portable

Écran PC

Souris

Imprimante

