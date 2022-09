Le dernier Apple MacBook Pro à prix réduit, une microSD à -51% et l'écran PC incurvé Samsung Odyssey G5

Commençons ce top 3 avec l'écran PC Gamer incurvé Samsung Odyssey G5 LC27 qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Il est doté d'une dalle incurvée LCD de 27 pouces avec une définition WQHD 2560 x 1440 pixels avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz et un taux de luminosité de 250 cd/m². Sa courbure est de 1000R. L'écran profite de la technologie AMD FreeSync Premium pour une meilleure synchronisation avec la carte graphique. Il intègre des ports HDMI, DisplayPort et casque.

Sur Cdiscount, l'écran PC Gamer incurvé Samsung Odyssey G5 LC27 est au prix de 252 € au lieu de 336 €.



Passons maintenant au MacBook Pro 13 de chez Apple en promotion sur Carrefour.

L'ordinateur portable est équipé d'un écran Rétina de 13,3 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Il est propulsé par la puce M2 Octo Core avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage. Le système d'exploitation installé est macOS Monterey. Le MacBook est compatible Bluetooth et WiFi. Il intègre aussi une batterie offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie. Pour finir, il est doté de deux ports USB Thunderbolt et d'une prise casque.

Sur Carrefour, l'ordinateur portable MacBook Pro 13 est au prix de 1439 € au lieu de 1599 €.



Finissons avec la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 1 To qui perd 52 % de son prix sur Amazon.

La carte offre une vitesse de lecture de 160 Mo/s et une vitesse d'écriture de 90 Mo/s. Elle est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS et la classe de vidéo V30. Elle a été testée en conditions extrêmes sur les températures, l'eau, les chocs et les rayons X. La carte microSD est compatible avec les smartphones, tablettes Android, les caméras d'action et les drones.

Sur le site d'Amazon, la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 1 To est au prix de 171 € au lieu de 360 € avec la livraison gratuite.

