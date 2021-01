CES 2021 : HP Elite Folio, le PC portable 2 en 1 sous Snapdragon 8cx Gen 2 5G

Pendant qu'Apple fait sa révolution avec ses MacBook dotés d'une puce M1 ARM, les efforts s'accroissent aussi du côté de Windows 10 avec de nouveaux PC portables ARM.

Sur le salon CES 2021, le groupe HP dévoile un nouveau modèle, le HP Elite Folio, qui poursuit l'expérience des puces Snapdragon pour ordinateur. Le fabricant est un partenaire de la première heure et a déjà proposé plusieurs modèles et ce nouveau PC 2 en 1 profite de la dernière puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G présentée lors du salon IFA 2020 de Berlin.

La modularité est de mise et l'on aura donc à la fois un PC portable et une tablette tactile, avec un stylet intégré dans le design. Le HP Elite Folio est fin (15,95 mm d'épaisseur), léger (1,2 à 1,3 Kg) et silencieux, étant dépourvu de ventilateur, tandis que la partie stockage est de type SSD et ne comprend donc pas de parties mobiles.

Le SoC ARM embarqué permet de profiter du WiFi 6 (802.11ax), du Bluetooth 5.0 et donc de connectivités 4G et 5G grâce aux modems Snapdragon X20 LTE et Snapdragon X55 embarqués.

Outre les 16 Go de RAM et 512 Go de stockage M.2 (configurations maximales) proposés, le HP Elite Folio dispose d'un affichage 13,5 pouces tactile 1920 x 1280 pixels au ratio 3:2 et à bordures fines Edge to Edge, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 5.

Il dispose d'une webcam HD et IR pour la reconnaissance faciale et la visioconférence et de connectiques constituées de 2 ports USB-C 3.2 et un port nano SIM, ainsi qu'une prise casque.

Avec cette plate-forme ARM, le HP Elite Folio peut revendiquer jusqu'à 24,5 heures d'autonomie avec une fonction de charge rapide HP Fast Charge promettant de regonfler la batterie à 90% en 90 minutes.

Si la disponibilité est annoncée pour février 2021, HP ne dévoile pas encore le prix du HP Elite Folio.