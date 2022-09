French Days : les meilleures promotions de la journée !

Nous avons sélectionné 10 des meilleurs bons plans de la journée avec par exemple le PC portable HP Laptop 15s qui est en promotion sur Amazon.

Ce dernier est doté d'un écran FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et d'un filtre anti-reflet. Il intègre le processeur Intel Core i3 1115G4 cadencé à 3 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD. Windows 11 est préinstallé sur l'ordinateur.

Au niveau des connectiques, nous notons la présence d'un port HDMI avec 3 ports USB. Il est compatible Bluetooth et WiFi. Sa batterie vous permettra de tenir tout une journée sans problème afin de profiter de vos vidéos ou lors de vos déplacements.

Sur Amazon, le PC portable HP Laptop 15s est au prix de 369 € au lieu de 549 € avec la livraison gratuite.



