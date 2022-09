Un vélo fat bike et une trottinette électriques à prix CASSÉS qui vous emmèneront partout !

Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné une trottinette électrique tout terrain avec la Bezior S2 Pro et le vélo fat bike GOGOBEST GF500 qui vous accompagneront sur n'importe quel terrain.

Commençons par la trottinette électrique Bezior S2 Pro qui est en alliage d’aluminium et d’acier à haute teneur en carbone capable de supporter un poids de 120 kg. Elle est dotée d’une selle et d’un pied. Les deux roues massives de 11" sont accompagnées de suspensions pour affronter tout type de terrain. Ces dernières sont équipées de freins à disque sur les deux roues.

La trottinette intègre également un puissant moteur de 2400 W qui permet d'atteindre une vitesse de 65 km/h (limitée à 25 km/h en France) et de prendre des pentes de 45°. Elle est aussi accompagnée d’une batterie de 23 Ah qui mettra environ 8 h pour se charger et vous accompagnera pour une autonomie de 65 km.

Au niveau du guidon, nous notons la présence d'un double système d’éclairage ainsi qu’un écran LED qui indique la vitesse de conduite, l’autonomie restante de la batterie et d’autres informations. On constate aussi la présence d’un phare arrière.

Sur le site de GOGOBEST, vous pouvez retrouver la trottinette Bezior S2 Pro au prix réduit de 1349 € avec le code DASWM6 et la livraison gratuite depuis l'Europe.



Passons au vélo électrique GOGOBEST GF500 qui voit son prix chuter sur le site.

Il intègre deux grosses roues de 20 x 4 pouces posées sur une structure en alliage d'aluminium pouvant supporter un poids de 100 kg. Le fat bike est propulsé par un moteur de 750 W qui permet d'atteindre les 45 km/h et de grimper des pentes de 30 degrés.

Il est doté d'une batterie d'une capacité de 20 Ah qui permet de vous accompagner sur une distance de 100 km en assistance électrique et 60 km en pur électrique. Nous notons aussi la présence d'un dérailleur Shimano 7 vitesses. Pour finir, le vélo électrique est doté de freins à disque mécaniques et de suspensions avant et arrière.

Sur le site de GOGOBEST, le fat bike GOGOBEST GF500 est au prix réduit de 1610 € avec le code DBJFBY8 et la livraison gratuite depuis l'Europe.



