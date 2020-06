Bon plan HP : des offres exceptionnelles pour la fête des mères, mais aussi pour les étudiants !

Le bon plan du jour concerne la marque HP qui a lancé deux nouvelles opérations promotionnelles qui proposent jusqu'à - 15 % de réduction sur une sélection d'articles.

La première opération promotionnelle est à l'occasion de la fête des mères, vous pourrez profiter de 10 % de réduction grâce au coupon de réduction 10MERCI, mais aussi de 15% avec le code 15MERCI. Les offres sont disponibles jusqu'au 7 juin 2020 inclus.

Retrouvez toutes les promotions sur la page dédiée.

Ci-dessous une liste non exhaustive des différents articles que vous pourrez trouver (pensez bien aux codes promotionnels) :

Ensuite, vous pourrez profiter de remises exceptionnelles si vous êtes étudiant grâce à la deuxième opération promotionnelle. En effet, profitez de 10% de réduction en plus de ton tarif étudiant sur une sélection spéciale avec le code promotionnel BRAVO10. Ces offres sont disponibles jusqu'au 17 juin 2020 inclus.



Mais également -10% sur l’article le plus cher, dès 2 articles achetés, avec le code DUO10 et -15% sur l’article le plus cher, dès 3 articles achetés, avec le code TRIO15.

