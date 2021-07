Le HP Omen 27I est un moniteur dont le carter est 100 % en aluminium avec un désign travaillé. La partie arrière de l’écran est entourée d’un liseré lumineux rendant l’esthétique encore plus finie et jolie. Du point de vue de la connectique, on observe une entrée DisplayPort 1.4, une entrée HDMI, deux ports USB3.0 et une sortie casque.

Omen, propose donc un écran 27 pouces avec une définition Quad HD de 2 560 x 1 440 px, pouvant supporter une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz native, mais il peut être overcloké jusqu’à 165 Hz. De plus, il est compatible avec les technologies Gsync et FreeSync.







