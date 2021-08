La marque HP propose une réduction de 20 % sur ses PC les plus performants

La marque HP, crée en 1939, est très connue autant pour ses PC tout publics que par ses serveurs d’entreprises, tout en passant par ses imprimantes.

Du 02 au 15 août 2021, elle propose sur son site un code de réduction PREMIUM20 qui vous fait bénéficier de 20 % de réduction. Cette offre est valable sur une sélection de PC haut de gamme de la marque, que ce soit des portables ou des ordinateurs de bureau. Vous pouvez retrouver la liste complète des PC sur leur site.

Par exemple le PC portable Envy 13 à 799 € au lieu de 999 € avec le code PREMIUM20 et la livraison gratuite.

Le Hp Envy 13 possède une coque grise métallisée et un écran Full HD de 13.3" avec une résolution de 1920 x 1080 px. Il intègre aussi trois ports USB, un lecteur de carte microSD et une prise combinée casque / microphone.

Le PC portable est propulsé par un processeur Intel Core i5 cadencé à 8 Go de RAM et accompagné par un stockage de 512 Go en SSD. Il est compatible WiFi et Bluetooth.

Côté autonomie, il est équipé d’un accumulateur de 51 Wh permettant une autonomie d’environ 17 h et grâce à son chargeur rapide, il peut gagner 50 % de sa batterie en 30 minutes.

Le PC portable Envy 13 est au prix de 799 € au lieu de 999 € avec le code PREMIUM20 et la livraison gratuite.



Nous avons sélectionné une petite liste des PC portables ou de bureau qui sont bénéficiaires de cette offre :

PC portable

PC fixe

La tour Envy TE01 à 1439 € au lieu de 1799 € avec le code PREMIUM20 (i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060 Ti)

Le Tout-en-un HP Envy 31 à 2079 € au lieu de 2599 € avec le code PREMIUM20 (31,5", i5, 16 Go RAM, 1 To SSD, GTX 1650)

Le Tout-en-un HP Envy 32 à 3199 € au lieu de 3999 € avec le code PREMIUM20 (31,5", i7, 32 Go RAM, 1 To HDD + 1 To SDD, RTX 2080 Super)

N’hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme les Mi Days de Xiaomi chez eBay ou l’offre spéciale de lancement pour le smartphone OnePlus Nord 2 5G.