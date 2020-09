HP Pro c645 : le premier chromebook avec processeur AMD Ryzen 3000 C

AMD dévoile sa première famille de processeurs Ryzen 3000 C dédiés aux chromebooks et HP dévoile un premier chromebook HP Pro c645 les exploitant.

Le groupe AMD se renforce sur le segment des chromebooks avec une nouvelle famille de processeurs Ryzen 3000 C conçue en partenariat avec Google et comprenant des processeurs Athlon Silver / Gold ainsi que des Ryzen 3, 5 et 7.

Ces solutions intègrent une partie graphique intégrée Radeon et concentrent les performances sur le multitâche et la création de contenu (productivité essentiellement) pour répondre aux scénarios d'usage de ce type de produit : enseignement , télétravail, productivité bureautique...

Les processeurs Ryzen 3000 C veulent ainsi offrir un bon mix entre performances et autonomie permettant le développement de machines peu épaisses et efficaces en communication sans fil avec le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.

Acer, Asus, Lenovo et HP sont déjà sur les rangs pour proposer des chromebooks sous Ryzen 3000 C et ce dernier annonce déjà une première série HP Pro c645 avec affichage 14 pouces HD ou FHD selon les configurations, tactiles ou non.

Le format est sobre avec son châssis argenté, son clavier et son large trackpad qui pourra accueillir l'une des cinq déclinaisons de la gamme, de l'Athlon Silver 3050C au Ryzen 7 700C avec 4 à 16 Go de RAM et 32 Go eMMC à 128 Go en SSD PCIe NVMe.

Le HP Pro 645 embarque 2 ports USB-C, 2 USB-A et 1 port HDMI 1.4 et intègre une batterie promettant 10,5 heures d'autonomie. S'il débarquera sur le marché avant la fin de l'année, son prix n'est pas encore connu.