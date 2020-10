HP Spectre x360 14 : l'ultraportable convertible voit les choses en grand

Le HP Spectre x360 14 entre dans la gamme des ordinateurs portables certifiés pour la plateforme Intel Evo. L'utraportable convertible adopte un affichage au ratio 3:2 et multiplie les fonctionnalités voulues intelligentes.

HP dévoile de nouveaux PC portables premium qui répondent aux exigences de qualité de la plateforme Intel Evo. En tête de gondole, l'utraportable convertible HP Spectre x360 14. Aux dires de HP, il offre la visibilité d'un appareil de 15 pouces avec la mobilité d'un form factor de 13,5 pouces.

De 13,5 pouces de diagonale, l'écran tactile a un ratio 3:2 avec ainsi la promesse de 20 % de plus d'espace vertical que les écrans 16:9. Un tel ratio est une première pour le Spectre x360. HP souligne un rapport entre l'écran et le corps de 90,33 %, une calibration colorimétrique avec un Delta E inférieur à 2.

Il est possible d'opter pour un écran OLED d'une définition de 3000 x 2000 pixels, taux de contraste de 1000000:1, couverte de 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, certifications TÜV et Eyesafe pour le confort des yeux et la réduction de l'émission de lumière bleue.

HP a prévu une fonctionnalité Auto Color qui bascule automatiquement l'espace colorimétrique de l'écran entre DCI-P3, Adobe RGB et sRGB selon le cas d'usage (visionnage d'un film, impression et imagerie, navigation sur le Web). La colorimétrie et la luminosité s'adaptent également en fonction de l'environnement ambiant.

Plateforme Intel Evo oblige, le HP Spectre x360 14 est équipé en processeur Intel Core de 11e génération (Tiger Lake ; jusqu'à Intel Core i7-1165G7) avec partie graphique intégrée Iris Xe. Il est question de jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR4x-3200), SSD NVMe de 1 To et 32 Go de mémoire Intel Optane.

L'autonomie de batterie promise est de jusqu'à 17 heures, mais elle tombe à 11,5 heures avec le choix d'un écran OLED. Le HP Spectre x360 14 comprend notamment deux ports Thunderbolt 4 avec USB4 Type-C, un port USB Type-A, la connectivité Wi-Fi 6.

Pour la caméra HP True Vision 720p HD IR, un bouton dédié permet de bloquer l'objectif. HP met en outre en avant des fonctionnalités " intelligentes " comme le fait de pouvoir détecter si l'ordinateur est dans un sac. Le cas échéant, la technologie Dynamic Tuning d'Intel agit pour éviter une surchauffe ou la décharge de la batterie. Une technologie AI Noise Removal avec Intel GNA 2.0 (Gaussian and Neural Accelerator) est censée éliminer le bruit de fond dans les applications comme Microsoft Teams et Zoom et de périphériques.

D'un poids de 1,36 kg, le HP Spectre x360 14 est pour le moment annoncé dans le courant de ce mois d'octobre aux États-Unis, à partir de 1 199,99 $ en attenadnt son arrivée sur le store français.